紀ノ国屋は、選べる6色のオリジナルポーチに人気の焼き菓子を詰め合わせた「メッシュスイーツポーチ」を、6月15日から紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)で発売している。【「メッシュスイーツポーチ」全6色の画像はこちら】◆「メッシュスイーツポーチ」【販売価格】各1セット 1,663円(税込)【セット内容】･メッシュスイーツポーチ 1枚･スペシャルクッキー 80g･ポルボローネ 4個入･バウムクーヘン(プレーン)1個【カラー】ビビッドオレ