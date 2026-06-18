【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46の一ノ瀬美空（23）が6月17日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。健康診断で引っかかった項目を明かし、驚きの声が寄せられている。【写真】“内臓脂肪引っかかった”22歳乃木坂メンの抜群スタイル◆一ノ瀬美空、健康診断で引っかかった項目は？この日、番組では「隠れスーパーフード」をテーマに放送。タイムマシーン3号の関太が、「僕、健康診断で肥満予備軍と出た