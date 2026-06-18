毎日のカフェラテ代＝“ラテマネー”など、無意識の少額支出は想像以上に家計へのインパクト大!?教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。お金の管理ができていない人ほど“ざる勘定”。“お得”という甘言に惑わされないことも大事「人から見