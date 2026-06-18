【トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（4色）】 11月発売予定 価格：各2,640円 青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップキット」シリーズから、「トヨタ GR86 2021 カスタムホイール（4色）」を11月に発売する。価格は各2,640円。予約受付は6月23日14時より開始される。 本製品は、「TOYOTA 86」の後継として2021年に誕生したスポーツカー