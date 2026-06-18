笠岡警察署 岡山県笠岡市の工事現場などから工具を盗んだなどとして逮捕された笠岡市の無職の男（26）が、窃盗や建造物侵入などの疑いで18日、岡山地方検察庁倉敷支部に最終送検されました。被害総額は約320万円に上ります。 笠岡警察署によりますと、男は、2026年1月18日から4月21日にかけて、笠岡市の建設工事現場から丸のこを盗むなど、倉敷市、笠岡市、浅口市で計6件、合わせて21点の工具など（時価278万6000円相当）を