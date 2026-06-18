【APS JAPAN：新電動ガン3点】 7月2日 発売 （上）「Real Wood AK74 Battle Worn」、（下）「Real Wood AK74U クリンコフ Battle Worn」 APS JAPANは電動ガン「Real Wood AK74 Battle Worn」（54,364円）「Real Wood AK74U クリンコフ Battle Worn」（48,909円）「AK74 Tactical」（22,545円）を7月2日に発売する。価格は税別希望小売価格。 今回展開されるのは、戦闘によるダメージ