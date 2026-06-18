地主になりすまして他人の土地を売り飛ばし、カネを騙し取る--「地面師事件」と呼ばれるグループ犯罪は、 Netflixのドラマ『地面師たち』が大ヒットしたことにより注目を集めた。モデルになったのは2017年、積水ハウスが五反田の一等地に佇む老舗旅館「海喜館」をめぐり、地面師たちに55億円を詐取された事件である。【写真を見る】地面師の“大物”として知られた北田文明のスキンヘッド写真。“パシリ”だったカトウも「指示役