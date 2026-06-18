独自のロー&ロングフォルムで、ひときわ目を引くクールなスタイルが魅力 カワサキ・エリミネーター｜Kawasaki Eliminator 1985年に誕生し、2008年に一度姿を消したカワサキ「エリミネーター」。2023年に約15年ぶりに復活して以降、400ccクラスを牽引するほどの人気を集めるストリートクルーザーモデルだ。独自のロー&ロングフォルムによるひときわ目を引