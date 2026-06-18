タレントの一ノ瀬ひかりが、18日発売の『月刊ヤングマガジン』第7号（講談社）の巻末グラビアに登場した。【写真】ホテルのプールサイドにたたずむ一ノ瀬ひかり『ヤングマガジン』本誌でグラビアデビューを果たした一ノ瀬は、フレッシュな魅力で話題を集め、好評を受けて『月刊ヤングマガジン』に初登場。抜群のスタイルを生かしたグラビアを披露している。誌面では、透明感あふれる笑顔から大人びた表情まで、多彩な魅力を