憲法改正の具体的な手続きを定めた国民投票法改正案が衆議院の憲法審査会で共産党を除く与野党の賛成多数により可決されました。憲法審査会・古屋会長「起立多数、よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました」国民投票法の改正案は自民党、日本維新の会の与党と、国民民主党、参政党が共同提出したもので、より投票しやすい環境を整えるため、投票立会人を選任する要件を緩和することなどが盛り込まれています。また中道改