歌手の円広志（72）が18日、メインMCを務めているカンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）に生出演。昨日の休演から元気な姿を見せた。【写真】『よ〜いドン！歌謡祭』第1弾出演者円広志、松本伊代、辰巳ゆうとスタジオで出演者が「おはようございます！」とあいさつ。同局の谷元星奈アナウンサーが「円さん、きのうはお休みでしたけれど、きょうから復帰されました」と伝えると、円は「そうな