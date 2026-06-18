18日未明、福岡市で友人の女性を刃物のようなもので突き刺し殺害しようとしたとして、36歳の女が逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、職業不詳の藤本朱緒容疑者（36）です。警察によりますと、藤本容疑者は18日午前3時すぎ、福岡市東区の市営住宅の一室で、高橋沙耶さん（33）の首や胸を刃物のようなもので突き刺し、殺害しようとした疑いです。高橋さんはベッドの上で血を流して倒れていて、その後、死亡が確