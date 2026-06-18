モデル・蛯原友里（46）の夫でRIP SLYMEのILMARIが17日、自身のインスタグラムを更新。51歳の誕生日に娘から贈られた“手書きの”作品を披露した。【写真】「今しか描けない絵、最高」愛娘がILMARIの誕生日にプレゼントした作品ILMARIは「娘が描いてプレゼントしてくれました」と報告し、「#誕生日」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。そこには、家族らしき4人の人物がカラフルに描かれており、愛娘からの心のこもった贈