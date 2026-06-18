岐阜地裁勤務先だった岐阜県大垣市立小学校で、健康診断を受けていた女子児童34人を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた元小学校教諭岸上涼太被告（33）に、岐阜地裁は18日、懲役3年、執行猶予4年（求刑懲役3年）の有罪判決を言い渡した。起訴内容を認めていた。起訴状などによると、2024年5月、小学校の会議室に小型カメラを設置し、健診中の児童を撮影。同カメラ内のマイクロSDカードに記録し、保存し