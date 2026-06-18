巨人は18日、7月31日からのDeNA3連戦（東京ドーム）で「JORDANBRAND」とのコラボユニホームを着用すると発表した。同ブランドがプロ野球チームとコラボするのは初めて。「JORDANBRAND」は、バスケットボール殿堂入り選手であるマイケル・ジョーダン氏のレガシーを継承したブランド。ジョーダン氏自身も深い縁を持つベースボールというスポーツにおいて同ブランドが日本を代表するプロ野球チームとの取り組みを通じ、競技の