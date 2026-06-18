ワールドカップ、チュニジア戦まであと3日に迫るサッカー日本代表。チームは久保建英（くぼ・たけふさ）選手（25）が左ひざを負傷していたことを明らかにしました。17日は、1日オフを過ごし、チュニジア戦へ向け練習を再開した「森保ジャパン」。オランダ戦に先発したメンバーもリラックスした様子で全体練習に合流しました。そんな中、オランダ戦で途中交代となった久保建英選手は練習に姿を見せず。検査の結果、左ひざを負傷して