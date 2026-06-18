警視庁自作プログラムで、インターネット上から集めた個人情報をキャンペーンサイトに自動応募できるようにし、特典のギフトカード計約792万円分を詐取したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は18日までに、詐欺などの疑いで、東京都江東区の会社役員竹村航容疑者（46）を逮捕した。同課によると、架空の人物を含む4702人分の個人情報を悪用したとみられる。逮捕容疑は2022年9月〜23年11月、広告会社のサイトで、他人の氏名や住