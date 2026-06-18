憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案は１８日午前、衆院憲法審査会で、与党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの賛成多数で可決された。投票が公正に行われているかを確認する「投票立会人」の選任要件などを、現在の公職選挙法の規定とそろえる内容。１９日にも衆院を通過する見通しだ。改正案は、〈１〉なり手が不足している投票立会人の選任要件の緩和〈２〉悪天候などで離島から投票箱を運べない場合