漫画家の岡本慶子さんが５月に脳出血のため亡くなっていたことが１８日、分かった。岡本さんの公式Ｘで公表された。公式Ｘに発表された文書によると、「２０２６年５月６日、脳出血のため永眠いたしました。急なお別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」とつづられた。「『キラキラした世界を描いていると幸せな気持ちになるんだよ』と楽しそうに話し、漫画を描き続ける理由を突き詰めると『自分の描いた