厚生労働省の「令和6年（2024年）人口動態統計」によると、年間の離婚件数約18.6万件のうち、同居期間が「20年以上」となる夫婦の離婚は4万686組に上ります。これは離婚全体の約21.9％にあたり、もはや「5組に1組以上が熟年離婚を選択している」というのが現代のリアルな夫婦の姿です。子育てが一段落したタイミングや、定年退職などを機に長年の夫婦生活にピリオドを打つケースが増えていますが、その背景には「長年積み重なった