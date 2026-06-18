「ネットミームみたいになってるな」【写真】販売は「とうもろこし」、だけど袋には「みずな」の文字が自身で同人誌即売会を主催するリットル（丸岡しょうへい）さん（@999cc）。買い物に出た際に、意外な売られ方をしている野菜に遭遇。ユーモアをまじえてX（旧Twitter）に紹介したところ、6万を超えるいいねがつく話題となりました。売られていた野菜はとうもろこし。ところが、それを包装するビニール袋には、なんと「みずな」