テレビ番組やCM、映画、イベントの制作現場で欠かせない存在が「ロケ弁」です。撮影現場を食の力で支えるロケ弁と弁当店を表彰する「第3回 日本ロケ弁大賞」の授賞式が、6月10日の「ロケ弁の日」に東京都内で開催されました。主催する株式会社くるめしは、映像・テレビ制作やイベントなど各種制作現場向けに、宅配弁当の検索・注文サービス「くるめし弁当」を運営しており、約950店舗・2万1000種類の弁当を掲載しています。