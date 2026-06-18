Snow Manの佐久間大介さんは6月17日、自身のInstagramを更新。日帰りで仙台を訪れた様子を公開しました。【写真】佐久間大介、日帰り仙台旅を満喫日帰りで仙台旅を満喫佐久間さんは「仙台日帰り日帰りで仙台行ってきた！ヒトデマンと！」とつづり、15枚の写真を投稿。大盛りのラーメンを前にした写真をはじめ、「SENDAI」のモニュメント前での自撮りや、新幹線車内での様子を公開しました。さらに、団子を手にした姿や商店街で