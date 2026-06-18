「地獄草」と呼ばれ、抜いても抜いても生えてくる雑草・スギナ。そのスギナを“抜かずに刈る”という対処法を紹介したInstagramの投稿が注目を集めています。「戦わずに共生する」という考え方に、「目からウロコ」「雑草への見方が変わった」といった声が寄せられました。【写真】「地獄草」とも呼ばれるスギナ抜かずに刈る対処法とは（コマ送りで見る）投稿したのは自然農や押し花について発信している、たよらこさん（@tayora