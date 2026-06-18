「金利上昇＝REITはダメ」とは限らないREIT（リート、Real Estate Investment Trust（不動産投資信託））投資を始めると、「金利が上がるとREITは下がる」という話を耳にすることがあります。確かにREITは不動産を取得する際に借入金を活用しているため、金利上昇は資金調達コストの増加につながる可能性があります。また、今のように国債利回りの上昇局面では、REITよりも債券を選ぶ投資家が増えることもあります。そのため、金利