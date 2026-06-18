全30品以上のコラボメニュー販売、西川史礁の地元産梅を使った冷蕎麦も登場ロッテは、2026シーズン「PLAYERS COLLAB MENU」第2弾を、19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）より販売を開始する。第2弾は、小川龍成内野手が監修した爽やかなレモンだれが特徴の「龍成のレモン豚めし」や、西川史礁外野手の地元・和歌山県産南高梅を使用した「史礁の梅とろろ冷蕎麦」など、夏に負けないさっぱり系・冷やし系メニューを中心に多数