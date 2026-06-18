お笑いトリオ、3時のヒロインのかなでが、6月17日（水）に自身のXを更新。ライブ遠征や楽曲のカバーダンスを披露するほどファンという二宮和也からのコメントを受け、感涙の思いを明かした。【写真】かなでが感涙した二宮和也からのコメント■誕生日をお祝いしたら事の発端は、6月17日（水）に43歳の誕生日を迎えた二宮をお祝いするために、かなでが「二宮和也さん!!!お誕生日おめでとうございます!!!」とポストしたこと。