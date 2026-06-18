6回1死、フェデュシアに対しての4球目で失敗【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、今季7勝目を挙げた。粘りの投球で勝利に貢献したものの、マウンド上で見せた“ある行動”に対し、球団OBの解説者から「理由が見つからない」と苦言を呈される場面があった。問題のシーンは6回のマウンドで起きた。1死走者なしの場面