「岡山が生んだ奇跡の不細工」ことYouTuberのまあたそが、6月17日（水）に自身のYouTubeサブチャンネルを更新。「YouTubeも人生も辞めようと思った。」というタイトルで、ストレスで緊急搬送されていたことを明かした。【動画】「まっすぐ立ってるのにスト缶3杯目位のグラグラ感があって」まあたそが緊急搬送を告白した動画■診断は「異常なし」今回公開されたのは、まあたそが愛猫・とらまる先生の自動給水器を無言で洗浄す