日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦し、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。20日の第２節では、チュニジアと対戦する。その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。そのチュニジアについて、長友佑都は警戒心を露わにした。「正直、かなり不気味だし、嫌ですね。このタ