18日午前8時40分頃、新潟県上越市中郷区藤沢地内において、クマ1頭が目撃されたとの通報が妙高警察署にありました。 目撃されたクマの体長は約1メートルとみられています。 目撃現場の近くには民家が点在しており、妙高警察署と妙高市役所は付近住民に対し注意を呼びかける広報および警戒活動を実施しています。