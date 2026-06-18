18日午前7時45分ごろ、新潟県十日町市中条乙地内の国道252号上で、クマ1頭が目撃されました。 通行人からの110番通報によりますと、体長約1.2メートルのクマが道路を横切り、北方向の山へ走り去ったとのことです。 目撃された地点は、市之沢橋から魚沼市側へ約400メートル進んだ場所です。 付近には住宅があることから、十日町警察署は周辺住民らへの注意喚起と警戒活動を実施しています。