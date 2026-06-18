「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表監督を務める森保一氏（57）が14日、息子たちが活動するサッカー系YouTuberグループ・LISEM（リゼム）の公式YouTubeチャンネルに初登場。大会へと出発する森保監督に対し、息子たちが感謝と激励の意を込めて特注の「世界一のタオル」をサプライズで贈呈する感動的な一幕が公開された。【動画】「監督がお父さんの顔に」「最高のプレゼント」息子たちから“世界一のハンカチ”を