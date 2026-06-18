18日午前5時30分頃、新潟県村上市宿田地内でクマ1頭が目撃されました。 クマの体長は約1メートルとみられ、目撃後は東方向の山へ移動したとのことです。 クマが目撃された場所から約100メートルの範囲内には住宅もあることが確認されています。 村上警察署は村上市役所に通報するとともに、現地でパトロールを実施し、警戒にあたっています。