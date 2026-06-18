漫画家・岡本慶子さんが5月6日に脳出血で亡くなった。岡本さんの公式Xにて、親族が報告した。【画像】漫画家・岡本慶子さん死去親族からの訃報全文Xでは「突然のご報告となりますが、漫画家 岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました。急な別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」と説明。「これまでずっと、「ヒットを出したい」「描き続けたい」「表現し続けたい」と、自分が生み出す