大分県九重町で17日夜、住宅の裏山が崩れ落ち、この家に住む55歳の女性が足の骨を折るなど大けがをしました。 【写真を見る】「いきなりバサッ」裏山崩落し住宅を直撃住人の女性が下半身埋まり大けが9世帯30人が避難大分 17日午後7時ごろ、九重町松木で幅30メートル、高さ30メートルにわたって土砂崩れが発生し、住宅1棟が巻き込まれました。 警察によりますと、この家に住む55歳の女性が下半身が埋まった状