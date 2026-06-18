アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことについて、木原官房長官は18日午前の記者会見で歓迎する意向を表明しました。木原官房長官は、「日本としては今回の覚書署名を事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎しております。最終的な合意が1日も早く実現することを強く期待しているところです。今後、最終的な合意が成立したあとには、日本としてできるかぎりの役割を果たしていきたいと考えております」と発言しま