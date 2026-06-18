18日から放送される、ふるさと納税サイト「さとふる」の新CMにお笑いトリオ「東京03」の飯塚悟志（53）、角田晃広（52）、豊本明長（51）、俳優の麻生久美子（48）、河合優実（25）が出演する。【映像】暴露された撮影裏の様子（実際の映像）舞台となる豊本家の食卓には、北海道から沖縄まで全国83自治体の返礼品がずらりと並んだ。おいしそうな香りに包まれたスタジオでの撮影を終え、出演者たちが現場での様子を笑いを交え、