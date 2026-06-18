2025年8月、米ニューヨークのセントラルパーク周辺を走る馬車（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨーク・マンハッタンのセントラルパークで17日、名物の馬車を引く馬が暴走し、地面に投げ出されて頭を打った乗客の男性（18）が搬送先の病院で死亡した。米メディアが報じた。男性はインドからの観光客で、4人で馬車に乗っていた。御者が乗客の写真を撮ろうと馬車から離れた際に、馬が突然暴走したという。この馬は6週間前に公