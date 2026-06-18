歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。埼玉でコンサートを行ったことを明かしました。 【写真を見る】【 森高千里 】 「約半年ぶりのツアー」「今回は濃厚森高をお届けしていきますよ〜」ファンに呼び掛け「濃い夏を一緒に楽しみましょう！」森高千里さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour6月14日 埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール 終了しました！」と、報告。⁡続けて「約半年ぶ