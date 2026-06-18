元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新。「プロポーズされた帰り道感満載」の大きなバラの花束を持つショットを公開した。「プロポーズされた帰り道感満載ですが」と前置きしつつ「豊川リレーマラソンの帰り道笑」と記し、真っ赤なバラの大きな半束を持つ姿を披露した。「この花を逞しく1人で担ぎ、新幹線で帰りました」と須田。「100本近い本数で、ずっしりびっくり。調べてみると