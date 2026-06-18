【FIFAワールドカップ2026】イングランド代表 4ー2 クロアチア代表（日本時間6月18日／ダラス・スタジアム）【映像】ドフリーで強烈ヘッド弾！驚きの光景計算し尽くされた完璧なセットプレーだった。イングランド代表のFWハリー・ケインがヘディングシュートを決めた場面で見せたチーム戦術が話題を集めている。日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループL第1節でイングランド代表はクロアチア代表と対戦。1996年の自国開