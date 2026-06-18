84年ロス五輪鉄棒金メダリストの森末慎二氏（69）が18日、都内で「クラシアン」新CM発売イベントにネプチューン原田泰造（56）と登壇した。水回りのトラブルを解決する「クラシアン」の新CMが19日から放映される。かつて同社の顔として長くCMに出演していた森末氏は、今回撮影に不参加。AI技術で28年前の姿を映像に再現し、41歳の「AI森末慎二」と「リアル原田泰造」の“共演”が実現した。森末氏は「帰って参りました。映像は相当