巨人は１８日、東京ドームで「球団特別企画発表会」を開催。７月３１日から８月２日の東京ドームＤｅＮＡ３連戦で「ＪＯＲＤＡＮＢＲＡＮＤ（ジョーダンブランド）」とのコラボユニホームを着用すると発表した。ジョーダンブランドと球界のコラボは初めて。発表会には球団ファンクラブ「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ」の会員４００人がグラウンド上で参加。その前に敷かれたレッドカーペット上を歩く形で、マルティネス、キャベッ