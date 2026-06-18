北中米Ｗ杯１次リーグＬ組初戦（１７日＝日本時間１８日、カナダ・トロント）、ガーナはパナマに１―０で勝利し、勝ち点３を手にした。ガーナは前半３４分にここまで好守を見せていた守護神のＧＫローレンス・ジギ（ザンクトガレン）が相手選手と接触し、負傷。治療を終えてピッチに戻ったもののハーフタイムで交代となった。そして０―０で迎えた後半アディショナルタイムの５０分にＭＦケビン・イレンキ（ノアシュラン）が押