日本の至宝の?価値急落?が止まらない。日本代表は１７日（日本時間１８日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）へ向けてベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで練習を再開。１４日のオランダ戦で左ヒザを痛めたＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）はＭＲＩ検査の結果「負傷」と認定され、チュニジア戦の出場は絶望的となった。オランダ戦でＤＦデンゼル・ダンフ