女優の黒木メイサ（３８）のプライベートショットが話題を呼んでいる。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「最近」と複数枚の写真を載せた黒木。白Ｔシャツにデニム、サングラスのラフな姿やお団子ヘアでラインが分かるタイトなトップスを着たショットなどを披露している。この投稿にフォロワーからは「あ、中目のスタバ…」「中目黒にいるなんて」「そこいくんだ…」と撮影場所に言及するコメントや「相変わらず