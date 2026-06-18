タレントの恵俊彰が１８日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）を休んだ。代役は番組レギュラーの弁護士の八代英輝氏が務めた。冒頭で八代氏は「恵さんは、今日、お休みをいただいています」と告知したが理由は明らかにしなかった。