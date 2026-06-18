【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の反町隆史主演の7月20日からスタートするドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）より、90秒の予告映像が解禁された。【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット◆「GTO」90秒トレーラー解禁＆オーディション舞台裏コンテンツ制作決定『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元暴走