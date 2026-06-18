葬儀後、すみやかに対応しないといけない手続きとは 葬儀後に必要となる諸手続き 一覧表 葬儀後にはさまざまな手続きが必要になります。期限が設けられているものもあるので、手続きが必要か確認しておくことをおすすめします。手続きの詳細は各窓口にご確認ください。 名義変更（⇒P96、97） 手続き 期限 窓口 世帯主変更届け 死亡日から14日以内